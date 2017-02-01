Нигерийский защитник Элдерсон Эчиеджиле перешел из Монако в клуб Примеры.
ФК Спортинг
01 февраля 2017, 08:17
Пресс-служба Спортинга сообщает, что 28-летний левый защитник прибыл в клуб на правах аренды до конца сезона.
Это третье зимнее усиление Спортинга после хавбека Рубена Весги и нападающего Ласины Траоре.
Конкурировать Эчиеджиле будет с Исмой Лопесом и Роберто Канельей.
Первую половину сезона Элдерсон провел в Стандарде. В текущем сезоне во всех турнирах нигериец сыграл 10 встреч.
За сборную Элдерсон провел 44 матча и забил 3 гола.