Испания

Полузащитник Касимы Антлерс Гаку Сибасаки получит шанс проявить себя в Испании — он заключил контракт с выступающим в Сегунде Тенерифе.

Сибасаки стал известен многим поклонникам футбола, когда забил два гола в финале Клубного чемпионата мира в ворота Реала (европейский клуб тогда лишь в экстратайме выиграл 4:2).

В последний день трансферного окна Тенерифе подписал японца. Об этом сообщил официальный твиттер испанского клуба.

Сибасаки пополнил ряды Тенерифе на правах аренды до конца сезона. Пока что неизвестно, предусматривает ли она право выкупа.

После 23 сыгранных матчей Тенерифе идет на 6-м месте в Сегунде.