Испания

Выступающий за Айнтрахт Хесус Вальехо и ныне игрок Алавеса Маркос Льоренте летом вернутся из своих аренд в Реал.

Реал уже начинает строить планы на следующий сезон. Мадридцы обратили внимание на принадлежащих клубу игроков, которые выступают в арендах.

AS сообщает, что Хесус Вальехо и Маркос Льоренте вернутся из Айнтрахта Ф и Алавеса соответственно. Следующий сезон игроки должны провести в Реале.

Вальехо должен будет восполнить потерю Пепе, который собрался в Китай.

Маркос Льоренте должен стать дублером для Каземиро. В нынешнем сезоне у Реала не получалось полноценно заменить бразильца, когда тот был травмирован или нуждался в отдыхе.

Возвращение этих игроков вписывается в политику Реала, который желает омолодить команду за счет молодых испанцев. Вальехо сейчас 20 лет, Льоренте – 22.