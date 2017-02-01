Испания

Football.ua подводит итоги прошедшего недавно зимнего трансферного периода в Примере.

Всего потрачено: 26, 65 млн. евро

Прибыль: 27,5 млн. евро

Баланс: +850 тыс. евро

В январе 2017 года клубы высшего испанского дивизиона потратили самую меньшую сумму с зимы 2014 года. Тогда 20 коллективов инвестировало в игроков всего 12,61 млн. евро. К тому же, дебет превысил кредит, как и в прошлом январе. Тогда, правда, испанцы, благодаря китайским безумцам получили целых 30,23 млн. евро навара. Сейчас, кстати, больше половины прибыли испанцы получили от трансфера Алешандре Пато в тот же Китай.

Испанские клубы, от недостатка финансов, старались больше брать в аренду, чем платить реальные деньги за новых игроков. Впрочем, летом мы наблюдали аналогичную картину, когда аутсайдеры Примеры арендовали игроков десятками. Гранды традиционно молчали зимой по разным причинам, а вот борцы за выживание проявили некоторую активность, потратив мизерные, по меркам той же Англии и Германии, деньги.

Самый дорогой трансфер: Херонимо Рулли из Манчестер Сити в Реал Сосьедад за 7 млн. евро

Больше всего денег этой зимой испанская сторона потратила на футболиста, который и так уже в третьем сезоне подряд выступает за клуб, выкупивший на него права. Херонимо Рулли летом 2014 года был арендован Сосьедадом у уругвайского клуба-прокладки Депортиво Мальдонадо, который выступает своеобразным посредником в торговле латинскими футболистами.

Отыграв на высоком уровне два сезона, Херонимо привлек внимание Хосепа Гвардиолы из Манчестер Сити. Горожане выкупили его у уругвайцев за 4,7 млн. евро, а через полгода продали в Ла Реал за 7. Действительно, зачем Ман Сити Рулли, когда есть Клаудио Браво, Вилли Кавальеро и никуда не делся условный Джо Харт? А на Аноэте Рулли давно стал любимчиком публики и своей игрой делает все ради того, чтобы быть в составе сборной Аргентины.

Самые активные клубы на рынке

Севилья (потрачено 10,5 млн. евро)

Севилья под началом Хорхе Сампаоли не только вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но и пытается навязать борьбу Реалу с Барселоной в битве за испанскую корону. Получается это у рохибланкос с переменным успехом, но Сампаоли никогда не откажется от идеи взять главную вершину в любом турнире. Кроме того, Хорхе продолжает строить свою команду, которую начал собирать практически с нуля прошлым летом. Именно поэтому руководство клуба решило выделить деньги на покупку очередного соотечественника Эль Профе Вальтера Монтойи, молодого защитника Клемана Ленгле и арендовать Стевана Йоветича. Тем более, хорошие деньги удалось выручить от продажи Тимоти Колодзейчака. Эти действия – знак в сторону Сампаоли от руководства клуба, что оно поддерживает идею тренера в борьбе на двух фронтах до самого конца.

Леганес (8 фактических приобретений)

Леганес в последний раз побеждал в Примере еще в конце ноября. Затем Пепинерос потеряли троих ключевых игроков и очки начали капать в копилку новичков очень редко. Неплохо стартовавший коллектив откатился на 17-е место, а в спину им дышат борцы за выживание во главе с хихонским Спортингом. Понятно, что менеджмент должен был отреагировать на эту ситуацию соответствующим образом и усилить команду. Сразу же подписали двух вратарей, дуэт опытных защитников, а в атаку взяли Самуэля Гарсию и Набиля Эль Жара, которые исполняли не последние роли в своих клубах Примеры в минувших сезонах. Также помочь Леге должен Альберто Буэно, не оправдавший возложенных на него надежд в Гранаде.

Самые пассивные клубы на рынке: Барселона, Реал, Атлетико, Эспаньол, Эйбар

Реал и Атлетик не могут регистрировать игроков из-за трансферного бана от ФИФА, Барселона зимой традиционно пассивна, хотя, каталонцы желали подписать Дарио Срну. Эспаньол потратился летом, а зимой укомплектованная команда не имела смысла искать усиления, хотя, вскоре может прибыть Серхио Гарсия. Эйбар также хорошо поработал летом и в январе один из беднейших клубов Лиги решил лишний раз деньги не тратить.

Обзор трансферов

Топ-5 внутренних трансферов

Фабиан Орельяна: из Сельты — в Валенсию (аренда)

Орельяна знатно повздорил с Тото Бериццо, за что был изгнан из команды. Руководство Сельты, правда, продавать чилийца не стало, да и вряд ли было много желающих потратить реальные деньги на возрастного, но всё еще полезного чилийца. Интерес к Фабиану проявила Валенсия, которой в принципе требуются квалифицированные игроки в атаку. Тем более, когда возникли разговоры о возможном уходе Нани. Но чемпион Европы не ушел и теперь у него появился очень сильный конкурент на позиции, который также может сыграть атакующего полузащитника. Кого-кого, а вот качественного плеймейкера Летучим Мышам не хватало.

Сельта же купила вместо Орельяны хавбека Брондбю Эндрю Хьюлсагера, продолжая оставаться самой датской командой Примеры.

Сальваторе Сиригу: Севилья – ПСЖ – Осасуна (аренда)

Сиригу сам себе испортил карьеру в Севилье, зачем-то ударив игрока Атлетика на старте чемпионата. Он получил удаление, команда проиграла, а Сампаоли выписал тому волчий билет. Понадобился опытный итальянец в Осасуне. Сальваторе формально вернулся в ПСЖ, а оттуда отправился в Памплону, где будет конкурировать с Марио Фернандесом и Наузетом Пересом, а также попытается сделать так, чтобы Осасуна пропускала меньше, чем 2,15 голов за матч.

Рубен Пардо: из Реал Сосьедада в Бетис (аренда)

Рубен был довольно заметной фигурой в Ла Реале до нынешнего сезона, несмотря на свой возраст. Уже в 20 лет он регулярно выходил на поле и получал достаточно игрового времени. Всё изменилось в текущей темпораде, когда Пардо оказался не нужен Эусебио, у которого центрхавов и так хватает. Баск проиграл борьбу Ильяраменди, Хаби Прието и Сурутусе, выздоровел Серхио Каналес, а Рубен отправился в Бетис, где уже неплохо дебютировал в матче против Барселоны.

Альберто Буэно: Гранада – Порту – Леганес (аренда)

Буэно покупал в Гранаду Пако Хемес. Альберто под началом Пако забивал за Райо Вальекано 28 голов в Примере за пару сезонов. Перейдя в Порту, Альберто начал деградировать. В Португалии он шанса вовсе не получил, а в Гранаде вскоре проиграл конкуренцию Артему Кравцу. После прихода Лукаса Алькараса, который чаще играет с одним центрфорвардом, и которому не нужен оттянутый нападающий, Буэно вовсе начал терять место в составе. Теперь 28-летний испанец, умеющий забивать и создавать, попробует свои силы в Леганесе, где действительно высококлассных форвардов просто нет.

Мартин Демикелис: из Эспаньола в Малагу (свободный агент)

Славная карьера Мартина Демикелиса подходит к логическому концу. Ветеран никак себя не проявил в Эспаньоле, пару раз выйдя на поле, но в кризисной Малаге ему нашли место. В защите из-за травм просто не было некому играть, а Мартин получит шанс доиграть карьеру рядом со старыми знакомыми Дудой и Велигтоном.

Топ входящих трансферов

Стеван Йоветич: из Интера — в Севилью (аренда)

Черногорец, за которого Ман Сити в свое время отдал 26 млн. евро, решил реанимировать свою карьеру. Она пошла по наклонной после переезда в Англию, а последние полгода в Интере он практически не играл. Нужно было что-то делать, и он отправился в аренду в Севилью, где как раз нужен был такой форвард.

Пока что от этого трансфера выигрывают обе стороны. Йоветич и забивает, и отдает. Балканец сразу нашел общий язык с Виссамом Бен Йеддером, Самиром Насри и Висенте Иборрой, завоевав место в основе. Кроме того, Йоветич уже вписал свое имя в историю Писхуана, прервав своим красивым голом рекордную беспроигрышную серию Реала.

Вальтер Монтойя: из Росарио Сентраль — в Севилью за 5,5 млн. евро

Монтойя стал шестым аргентинцем в Севилье и пятым, который пришел туда при Хорхе Сампаоли. Эль Профе уже напоминает Луи ван Гаала, который сделал Барселону голландской. Сампаоли взял Вальтера под свою тактическую схему, чтобы тот мог играть справа и помогать в центре поля. Заточенный на атаку 23-летний соотечественник Эль Профе станет первым номинальным правым хавбеком Нервиона. Обычно, справа появляются Пабло Сарабия, Мариано или Франко Васкес, а Вальтер сможет разгрузить бровку и подменить любого из исполнителей в случае травмы или усталости.

Хесе Родригес: из ПСЖ — в Лас Пальмас (аренда)

Одна из самых продолжительных мыльных опер завершилась, как и полагается, прямо перед закрытием окошка. ПСЖ наверняка жалеет о выложенных 25-ти миллионах евро за игрока, который не проявил себя, да и шанса особого не получил. В атаке у Унаи Эмери были другие исполнители, которым он доверял больше, чем всё еще молодому Хесе. Тот решил напомнить о себе в Лас Пальмасе, откуда родом. Тем более, что Канарейкам очень нужен был форвард после ухода Серхио Араухо. Кике Сетьен в некоторых матчах вынужден ставить на острие атаки Кевина-Принса Боатенга, а Марко Ливайя вряд ли в одиночку справится с нагрузкой. Родригес получит шанс в команде, играющей в комбинационный футбол, а поддерживать его будут такие мастера, как Тана, Хонатан Виера и Кевин-Принс Боатенг.

Симоне Дзадза: из Ювентуса — в Валенсию (аренда)

Честно говоря, довольно странный выбор от менеджмента Лос Чес. Валенсии нужен был ударный форвард, ведь Мунир Эль Хаддади и Родриго Морено не совсем тянули на эту роль. В итоге, из Ювентуса в аренду с правом выкупа выписали Симоне Дзадзу, который после нереализованного пенальти на Евро-2016 никак не может найти свою игру. В Вест Хэме он провел унылые полгода, ни разу не забив. Да и вообще, после ухода Пако Алькасера левантийцам нужен был настоящий бомбардир, который может отгрузить хотя бы 10 мячей за сезон. Возможно, получив достаточно времени, Симоне приблизится к своим лучшим показателям времен Сассуоло (11 голов в сезоне 2014/2015), но Воро или другому тренеру придется попотеть, чтобы вписать в схему команды не самого скоростного нападающего.

Оскар Ромеро: из Шанхай Шеньхуа — в Алавес (аренда)

Ромеро, как и Гаэль Какута, стал жертвой ужесточения лимита на легионеров в Китае. Шанхай Шеньхуа вынужден был отпустить своего только что купленного у Расинга полузащитника. Алавес же арендовал левого хава, умеющего атаковать, что позволит разгрузить Тео Эрнандеса и Ибаи Гомеса. Нельзя сказать, что слева у басков были проблемы, но недавних новичков ждут решающие кубковые поединки, а также несколько сдвоенных туров, где ротация определенно понадобится. Зная высокий уровень менеджмента Алавеса, не стоит сомневаться, что Ромеро еще заявит о себе в Примере.

Топ исходящих трансферов

Тимоти Колодзейчак: из Севильи — в Боруссию М за 7,5 млн. евро

У Колодзейчака история классическая – не подошел новому тренеру. Мощный, довольно универсальный, но не самый подвижный и дисциплинированный игрок не подходил под схемы Эль Профе Сампаоли и лишь 5 раз сыграл в Примере за полгода. Логично, что француза продали за приличные деньги, которые сразу же пустили в оборот. Коло же получит шанс доказать, что не зря его в свое время считали одним из самых талантливых французских беков.

Алешандре Пато: из Вильярреала — в Тянцзинь Сунцзян за 18 млн. евро

Пато провел невнятные полгода в Челси, а затем вернулся в Бразилию, где надолго не задержался. Фернандо Ройг всего за 3 млн. евро купил у Коринтианса некогда многообещающего форварда, который должен был заменить травмированного Роберто Солдадо. Бразилец здорово сыгрался с Николой Сансоне, забив 6 голов и сделав 2 ассиста во всех турнирах. Зимой же Тянцзинь пожелал купить бразильца, а Вильярреал не устоял перед суммой, которую предложили китайцы. Ройг уже думает о том, как потратить эту сумму ближайшим летом. Правда, атака от этого ухода явно потеряет, если Роберто Солдадо продолжит оставаться вне игры после тяжелейшей травмы, а Адриан Лопес не вернется хотя бы на свой прошлогодний уровень.

Райан Бабель: из Депортиво — в Бешикташ (свободный агент)

Бабель серьезно удивил поклонников футбола не только в Галисии, но и во всей Испании, идеально дополнив своей игрой сырую команду Гаиски Гаритано. За полгода голландец успел забить 4 мяча и стать одним из самых полезных игроков бело-синих вместе с Флорином Андоне. Продлевать контракт, несмотря на уговоры боссов Депора, Райан не захотел, вернувшись в Турцию. Там он продолжает радовать публику, забив уже 2 гола в трех матчах.

Хосе Наранхо: из Сельты — в Генк за 1,8 млн. евро

Один из самых странных трансферов Сельты в последнее время. Наранхо приходил на Балаидос в статусе лучшего игрока Сегунды и одного из лучших проспектов Пиренеев, но шанса от Тото Бериццо так и не получил. Наранхо ни разу не вышел на поле в Примере, провел лишь матч в Кубке и дважды вышел на поле в Лиге Европы. Тем не менее, Кельты смогли выручить за Наранхо деньги, продав его в Генк за 1,8 млн. евро, ведь из Химнастика он пришел всего за миллион.

Альфред Ндиайе: из Вильярреала — в Халл (аренда)

Ндиайе покупал в свою команду Марселино Гарсия Тораль. Субмарина отдала за него Бетису 8 млн. евро, с прицелом на то, что Альфред поможет Подводникам справляться на трех фронтах. Марселино в конце лета Вильярреал покинул, а Франу Эскрибе мощный сенегалец не понадобился. Альфред практически не играл в чемпионате, а вместо него для ротации на поле выходил молодой Родри Эрнандес. Появлялся Альфред в Лиге Европы, где центр полузащиты Подвоников смотрелся не всегда уверенно. Ндиайе попробует проявить свои лучшие качества в АПЛ, где мощные и цепкие футболисты всегда были в цене.

Общий итог

Испанская зима оказалась предельно холодной в плане трансферов и действительно заинтересовать не искушенного болельщика могут разве что возвращение Хесе Родригеса в Примеру, отъезд Пато в Китай (а он еще играет?), и с большой натяжкой аренды Дзадзы и Йоветича.

Самая большая активность происходила у команд, которые отчаянно пытаются выжить. Леганес, вместо анонсированных пяти приобретений, сделал восемь, хихонский Спортинг купил Траоре и Эчиеджиле, а это не самые последние игроки в своих странах. Как всегда много брала и сдавала в аренду Гранада, включая таких известных личностей, как Адриан Рамос и Мубарак Вакасо, но эта суета от Насридов уже настолько всем надоела, что эту команду уже многие в Испании и не только хотят увидеть в Сегунде. Интересные шаги сделали разве что Севилья и Валенсия, за чьими новичками действительно будет интересно понаблюдать.

Олег Ткачук, Football.ua