Испания

Спортивный директор Бетиса Мигель Торресилья прокомментировал ситуацию вокруг форварда Романа Зозули.

Вчера Зозуля на правах аренды до конца сезона перебрался из Бетиса в Райо Вальекано.

Только что стало известно, что из-за негодования ультрас нового клуба украинца по поводу его политических взглядов Райо Вальекано приняло решение вернуть Романа Бетису.

Факт возвращение Зозули в стан бело-зеленых подтвердил спортивный директор Бетиса Мигель Торресилья.

"Бетис был проинформирован, что у Зозули возникли проблемы с радикальными группами. В связи с этим мы провели новые переговоры с Райо и пришли к мнению, что Роману следует вернуться в Севилью", — сказал Торресилья.

Также спортдир подтвердил, что Зозуля не сможет выступать за Бетис до лета, так как по ходу сезона он был зарегистрирован в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо Вальекано.

"Бетис должен защитить своего футболиста. Роман очень опечален сложившейся ситуацией. Он не ожидал, что подобное может произойти. Теперь Роман не может быть снова зарегистрирован Бетисом".