Испания

Полузащитник испанской Сельты и юношеской сборной Испании Папе Шейх заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 19-летний центрхав является воспитанником Небесных, за первую команду которых он дебютировал в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт клуба из Виго, Папе Шейх поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до 2021 года.

Отмечается, что отныне юный испанец сенегальского происхождения будет выступать за Сельту под 4-м игровым номером.

В текущем сезоне Папе Шейх отыграл за Сельту во всех турнирах 10 матчей, отметившись одним забитым мячом.