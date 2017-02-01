Испания

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего сборной Украины Романа Зозули, прокомментировал ситуацию с аннуляцией трансфера его клиента в Райо Вальекано.

Напомним, что накануне 27-летний форвард Бетиса заключил арендное соглашение с представителем испанской Сегунды.

Однако спустя всего несколько часов после оформления сделки руководство Райо Вальекано под давлением радикальных фанов клуба, которые обвинили Зозулю в нацизме, приняло решение вернуть украинца обратно в Бетис.

При этом, Роман лишился возможности выходить на поле в официальных матчах до конца текущего сезона. Причина — в нынешней кампании он уже был зарегистрировал в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо Вальекано.

"Видите как получается, некоторым радикальным людям кажется, что издалека им лучше видно, что на самом деле происходит в Украине. И что они лучше знают, правильно или неправильно поступает Рома, помогая нашим военным. Ну, а называть герб Украины неонацистским символом, это вообще удар не только по Роме, но и по всей стране. Очень обидно, что все так произошло", – заявил Кузьменко в интервью segodnya.ua.

"Вернется ли Зозуля в Бетис? А это еще неизвестно – еще ничего не закончилось. Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в Райо точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое".

"Что именно было? Мы с Ромой приехали в офис Райо. Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: "Он или мы". Руководству Райо эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны Бетиса уже сказали: "Возвращайтесь – и все". Для них тоже главное, чтобы человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока".

В то же время агент нападающего сборной Украины намерен добиться от Федерации футбола Испании признать ситуацию с трансфером его клиента в Райо Вальекано форс-мажорной и разрешить ему пополнить заявку другого клуба.

"У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто. Но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения. Кроме того, пытаемся сейчас связаться с ФФУ и уточнить, когда у него закончился контракт с Днепром. По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение".

В текущем сезоне Зозуля отыграл за Бетис во всех турнирах 6 матчей (1 — в основе), проведя на поле лишь 150 минут.