Испания

Барселона в первом поединке полуфинала Кубка Испании добыла победу над мадридским Атлетико (2:1) и сделала существенную заявку на выход в главный матч турнира.

Барселоне удалось забить быстрый гол на поле Висенте Кальдерон. Маскерано одним касанием отобрал мяч в центре поля и отдал голевой пас на Суареса – Луис пробежал с круглым тридцать метров, обыграл всю оборону Атлетико, сблизился с Мойей и пробил точно в ворота. 0:1 на седьмой минуте поединка – с задачей минимум каталонцы уже справились.



Матрасники большую часть тайма владели инициативой и располагались на чужой половине поля и искали путь к воротам Силлессена, но до опасных моментов дело не доходило – защита Барселоны играла надежно и уверенно, не дав Гризманну и компании ни единого шанса. Не помогли Атлетико и ряд угловых, оборона Блаугранас действовала выше всяких похвал.



Каталонцы заняли позицию хищника, который при каждом удобном случае убегает в острые контратаки и заканчивает их голом. Так и случилось на 32-й минуте: Лео Месси пробил с двадцати двух метров в дальнюю девятку, а Мойя не спас свою команду. 0:2 по итогам первого тайма – инертный Атлетико никак не мог противостоять Барселоне.



После перерыва на поле вышли совеем другие Матрасники – коллектив Диего Симеоне с первых минут второй половины встречи пошел забивать и по истечению часа игры добился своего. Антуан Гризманн отквитал один мяч, замкнув скидку Година. Француз сразу же мог сравнивать счет, но с метра угодил в Силлессена. Был момент у Янника Карраско, но после удара бельгийца через себя мяч опустился на сетку ворот.

Барселоне удалось отвести игру от собственных ворот и некоторое время подержать мяч у себя в ногах. Более того, каталонцы могли забивать третий и решить исход встречи, но вратарь Атлетико был против: Мойя парировал выстрел Месси со штрафного прямо в девятку ворот.



Последняя десятиминутка прошла под аккомпанемент атак Матрасников, и Барса чудом уехала с победой себе домой. Дважды Фернандо Торрес, Филипе Луис и и Антуан Гризманн – все они могли вырвать ничью для своей команды, но их выстрелам не хватило точности, мяч попросту пролетал в сантиметрах от штанги. 2:1 – Барселона на выезде обыгрывает мадридцев и делает существенную заявку на выход в главный матч турнира. Ответная встреча состоится 7 февраля.

Football.ua

Атлетико — Барселона 1:2

Голы: Гризманн, 60 — Луис Суарес, 7, Месси, 32

Атлетико: Мойя — Врсалько (Торрес, 46), Годин, Савич, Фелипе Луис — Хуанфран, Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59) — Карраско (Гамейро, 69), Гризманн

Барселона: Силлессен — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич (Денис Суарес, 58), Маскерано, Андре Гомеш (Рафинья, 72) — Месси, Луис Суарес, Неймар

Предупреждения: Сауль, Савич, Гризманн, Хуанфран — Неймар, Месси, Маскерано