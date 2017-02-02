Нападающий Барселоны Луис Суарес дал комментарий после матча против Атлетико (2:1).
MARCA
02 февраля 2017, 07:56
Уругваец забил красивый гол в гостевом матче, а Барселона сделала серьезную заявку на выход в финал Кубка Короля.
"Мы забили дважды, но это еще не конец. Атлетико смог к нам приблизиться", — цитирует Суареса Marca.
"Они хорошо давили, но мы удержали результат, который заработали в первом тайме".
"В таких матчах нужно быть максимально собранными".
"Матрасники во втором тайме сыграли лучше, чем в первом. Они уже ничем не рисковали", — поведал уругваец.
Ответный матч команд состоится в следующую среду.