Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес дал комментарий после матча против Атлетико (2:1).

Уругваец забил красивый гол в гостевом матче, а Барселона сделала серьезную заявку на выход в финал Кубка Короля.

"Мы забили дважды, но это еще не конец. Атлетико смог к нам приблизиться", — цитирует Суареса Marca.

"Они хорошо давили, но мы удержали результат, который заработали в первом тайме".

"В таких матчах нужно быть максимально собранными".

"Матрасники во втором тайме сыграли лучше, чем в первом. Они уже ничем не рисковали", — поведал уругваец.

Ответный матч команд состоится в следующую среду.