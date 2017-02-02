Испания

Хавбек Реала Лука Модрич вряд ли поможет своей команде в ближайшем матче.

Marca же сообщает, что хорват не смог завершить тренировочную сессию и продолжит восстанавливаться. Скорее всего, Лука даже не поедет на матч против Сельты.

Тем не менее, издание пишет, что должны подготовиться к матчу Джеймс Родригес и Пепе.

Отметим, что не сможет сыграть в этом поединке также центрхав Тони Кроос, перебравший карточек.

В текущем сезоне на счету Модрича 1 гол и 4 ассиста в 20 матчах за Сливочных во всех турнирах.