Полузащитник Атлетико Габи и нападающий Барселоны Неймар не примут участие в ответном противостоянии этих команд.
Неймар, фото фк Барселона
02 февраля 2017, 09:58
Вчера Барселона на выезде в Копа дель Рей обыграла Атлетико на выезде 2:1.
Неймар получил желтую карточку, которая стала для него уже 5-й в Кубке Испании. Из-за этого бразилец дисквалифицирован.
Из-за дисквалификации не сыграет на Камп Ноу и Габи из Атлетико.
Кроме них вчера получали карточки Лукас Эрнандес, Самуэль Умтити и Хорди Альба.
Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится 7 февраля.