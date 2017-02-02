Испания

Полузащитник Атлетико Габи и нападающий Барселоны Неймар не примут участие в ответном противостоянии этих команд.

Вчера Барселона на выезде в Копа дель Рей обыграла Атлетико на выезде 2:1.

Неймар получил желтую карточку, которая стала для него уже 5-й в Кубке Испании. Из-за этого бразилец дисквалифицирован.

Из-за дисквалификации не сыграет на Камп Ноу и Габи из Атлетико.

Кроме них вчера получали карточки Лукас Эрнандес, Самуэль Умтити и Хорди Альба.

Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится 7 февраля.