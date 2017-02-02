Центральный полузащитник Севильи Висенте Иборра отказался от идеи перехода в один из английских клубов.
Висенте Иборра, UEFA.com
02 февраля 2017, 18:47
О переговорах с английским клубом в интервью Radio Esport Valencia сообщил агент Иборры Марио Парри.
"У Иборры действительно было предложение от английского клуба, однако Висенте решил остаться в Севилье, потому что он очень счастлив в этом клубе. Иборра сказал мне, что он уже играет за команду чемпионов", — сказал агент.
По информации Estadio Deportivo, клубом, предлагавшим Иборре контракт, является Кристал Пэлас.
Отметим, что действующее соглашение 29-летнего испанца с Нервионцами рассчитано до лета 2020 года.
В текущем сезоне Иборра провел за Севилью 16 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов.