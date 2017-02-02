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  • Испания

    02 февраля 2017, 20:36

    Посольство Украины в Испании вступилось за Зозулю

    Посольство Украины в Испании не осталось в стороне относительно вопроса сорванного перехода форварда Бетиса Романа Зозули в Райо Вальекано.

    роман зозуля, © СТАНИСЛАВ ВЕДМИДЬ
    роман зозуля, © СТАНИСЛАВ ВЕДМИДЬ 02 февраля 2017, 20:36

    Напомним, что вчера официальный твиттер испанского Райо Вальекано отрапортовал о подписании контракта с украинским нападающим Бетиса Романом Зозулей — договор между клубами предусматривал аренду до конца сезона без права выкупа. 

    Однако, не прошло и одного дня, как форвард сборной Украины покинул расположение Великанов и вернулся в свою прежнюю команду — данное решение игрока было основано на негодовании ультрас Пчел относительно политических взглядов Романа. Болельщики клуба из Сегунды обвинили украинца в нацизме с требованием в дальнейшем аннулировать оформленную сделку.

    За игрока уже вступились футболисты Бетиса, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал разобраться в деле. Не остались в стороне в ФФУ и главный тренер сборной Андрей Шевченко.

    "Посольство Украины в Испании выражает глубокую обеспокоенность по поводу несправедливых обвинений в адрес игрока сборной Украины и Бетиса Романа Зозули в нацизме и парамилитаризме", — гласит заявление представительства Украины на территории Испании.

    "Сейчас Украина подвергается военной агрессии со стороны Российской Федерации. Незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины ясно показывают, что Россия ведет гибридную войну против нашей страны. Украина вынуждена сражаться за восстановление суверенитета и территориальной целостности".

    "Военный конфликт, развязанный на Донбассе, уже стоил жизни 10 тысячам человек. В последние дни российско-террористические силы на Донбассе активизировали многочисленные бомбардировки против гражданского населения. Роман Зозуля – один из украинских патриотов, которые поддерживают украинскую армию в ее борьбе против агрессора за территориальную целостность страны".

    "Мы очень гордимся тем, что у нас в Украине есть такая храбрая и патриотическая молодежь, как Роман Зозуля. По этой причине мы считаем несправедливыми обвинения нашего соотечественника, который защищает свою страну. Неоправданные и лживые обвинения нескольких человек не должны мешать профессиональному развитию футболиста. По этой причине мы считаем, что Роману Зозуле должны вернуть право на профессиональную активность".

    "При этом мы выражаем нашу большую благодарность правительству и народу Испании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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