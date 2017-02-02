Посольство Украины в Испании вступилось за Зозулю

"Посольство Украины в Испании выражает глубокую обеспокоенность по поводу несправедливых обвинений в адрес игрока сборной Украины и Бетиса Романа Зозули в нацизме и парамилитаризме", — гласит заявление представительства Украины на территории Испании.

"Сейчас Украина подвергается военной агрессии со стороны Российской Федерации. Незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины ясно показывают, что Россия ведет гибридную войну против нашей страны. Украина вынуждена сражаться за восстановление суверенитета и территориальной целостности".

"Военный конфликт, развязанный на Донбассе, уже стоил жизни 10 тысячам человек. В последние дни российско-террористические силы на Донбассе активизировали многочисленные бомбардировки против гражданского населения. Роман Зозуля – один из украинских патриотов, которые поддерживают украинскую армию в ее борьбе против агрессора за территориальную целостность страны".

"Мы очень гордимся тем, что у нас в Украине есть такая храбрая и патриотическая молодежь, как Роман Зозуля. По этой причине мы считаем несправедливыми обвинения нашего соотечественника, который защищает свою страну. Неоправданные и лживые обвинения нескольких человек не должны мешать профессиональному развитию футболиста. По этой причине мы считаем, что Роману Зозуле должны вернуть право на профессиональную активность".

"При этом мы выражаем нашу большую благодарность правительству и народу Испании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".