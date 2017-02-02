Испания

Несмотря на обилие голевых моментов после перерыва, подопечные Эдуардо Бериццо так и не смогли распечатать ворота соперника в первом полуфинальном поединке кубка Испании.

Путь Сельты в полуфинал выдался гораздо более трудным, чем путь Алавеса. В 1/4 команде Эдуардо Бериццо противостоял грозный мадридский Реал, с которым ребята из Виго вполне уверенно справились. Депортиво же пробился в данную стадию турнира благодаря достаточно легкой победе над Алькорконом, потому определенное преимущество в данном противостоянии многие отдавали Сельте. Тем не менее, первый поединок между этими командами показал, что хорошие шансы пробиться в финал имеет каждая из них.

К отчетному матчу соперники подошли с большой осторожностью. Хозяева поля поставили перед собой цель избежать пропущенных мячей на родном стадионе, при этом гости также избрали очень безопасную модель игры, главным образом сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Все это привело к тому, что первый тайм выдался невероятно закрытым и скучным.

Команды подолгу контролировали мяч неподалеку от своей штрафной площади и не переходили центр поля большими силами, из-за чего за всю стартовую 45-минутку соперники создали на двоих лишь один момент. Случилось это под конец тайма, когда Камараса едва не вывел гостей вперед после верховой передачи от Ибаи Гомеса. Полузащитник Алавеса с трудом дотягивался к мячу и был вынужден пробивать кончиками пальцев, при этом сумев направить круглого прямиком в дальний угол. Голкипер Сельты Альварес в этой ситуации не сплоховал и свою команду выручил.

Вторая половина матча началась столь же неспешно, однако уже спустя пятнадцать минут Сельта окончательно завладела инициативой, после чего у ворот Алавеса один за другим стали возникать опасные моменты. Героем сразу нескольких эпизодов стал главный бомбардир хозяев Яго Аспас. Сначала испанец имел возможность отличиться после подачи углового, приняв мяч на дальней штанге и пробив по воротам. Пачеко удар нападающего Сельты потащил. Затем Аспас мощнейшим выстрелом с двадцати метров угодил в перекладину – в этом моменте мяч под удар форварду сбросил Васс. Кроме того, Яго пытался сыграть красиво, и в одном из эпизодов неплохо пробивал через себя – тут нападающему хозяев не хватило точности.

На все эти моменты Алавес ответил несколькими выпадами, которые так и не завершились акцентированными ударами по воротам. Сельта же продолжала давить, и на 88 минуте вполне могла добиться своего. Прекрасный момент упустил Эрнандес, не сумевший переиграть Пачеко с расстояния нескольких метров. Вратарь гостей среагировал на удар в ближний угол и перевел мяч в штангу, после чего со второй попытки зафиксировал круглого в руках.

В дополнительное время победу мог вырвать и Алавес, однако удару Дейверсона не хватило силы. Мяч хоть и направлялся в дальний угол, однако голкипер Сельты Альварес без особых проблем отразил его.

Финальный свисток зафиксировал ноли на табло, и пока очень сложно сказать, кому данный счет больше играет на руку. С одной стороны, Алавес в родных стенах может добиться даже минимальной победы и выйти в финал, с другой – любой пропущенный в ответном поединке мяч способен обернуться для Депортиво катастрофой, ведь результативная ничья выведет дальше команду из Виго.

Сельта – Алавес 0:0

Сельта: Альварес – Уго Мальо, Ронкалья, Кабрал (Серхи Гомес, 81), Кастро – Диас, Радоя, Васс (Гвидетти, 77), П. Эрнандес, Бонгонда (Систо, 69) — Аспас

Алавес: Пачеко – Феменя, Федал, Лагуардия, Т. Эрнандес — Ману Гарсия, Маркус Льоренте, Токеро (Мендес, 63), Камараса (Ромеро, 84), Ибаи Гомес (Вигарай, 75) — Дейверсон

Предупреждения: Бонгонда, 33 – Льоренте, 60, Камараса, 68