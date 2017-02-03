Испания

20-летний защитник мадридского Атлетико Лукас Эрнандес взят под стражу.

Как сообщает Goal.com, Эрнандес арестован по подозрению в домашнем насилии.

Сегодня ночью полиция прибыла в дом молодого игрока, после чего он был заключен под стражу. При этом Лукас не сопротивлялся при аресте.

Из дома футболиста на скорой увезли девушку, однако ее травмы не опасны для жизни. В данный момент полиция ждет медицинский отчет о степени серьезности травм пострадавшей.

Ожидается, что уже сегодня пройдет первое слушание по этому делу.

Атлетико пока никак не комментирует данный инцидент.