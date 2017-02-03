Испания

Новичок испанской Валенсии Симоне Дзадза рассказал о своем печальном опыте во время пребывания в Вест Хэме, а также отметил важность выступлений в составе Летучих мышей.

Напомним, что в конце августа минувшего года руководство Молотобойцев официально объявило о переходе Симона Дзадзы из Ювентуса — по информации, официального сайта Вест Хэма, форвард сборной Италии перешел в лондонский коллектив на правах годичной аренды за пять миллионов евро.

В контракте Дзадзы был прописан пункт, согласно которому Вест Хэм может выкупить нападающего в конце сезона за 20 млн евро при условии, что он проведет за новую команду определенное количество матчей.

Однако, спустя месяц, Молотобойцы готовы уже были попрощаться со своим подопечным — руководство Вест Хэма было разочаровано в выступлениях Дзадзы, а потому, дабы избежать обязательного выкупа, лондоны намеревались как можно скорее избавиться от форварда.

В итоге, наиграв за Вест Хэм всего лишь восемь матчей, Дзадза отправился на поиски нового коллектива, так как в туринском Ювентусе также не рассчитывали на этого футболиста.

Имея интерес со стороны нескольких клубов, Дзадза в конечном итоге перешел в испанскую Валенсию, где, слову, уже успел провести два поединка.

"Я не чувствовал себя в составе Вест Хэма прекрасно: окружающая среда, культура, обучение, питания — все это было для меня немного странным".

"Впрочем, я никого не осуждаю относительно моего провала в Вест Хэме. На 99% процентов — это моя вина, так как я не смог адаптироваться в Англии".

"Прежде всего, я не был готов физически. Мне нужно сейчас больше тренироваться, а для этого, меня должен кто-то пнуть в пятую точку. Это было не так-то просто, осознать, что у тебя ничего в команде не ладится".

"После того. как я узнал, что Вест Хэм не хочет выкупать мой контракт, я решил выслушать предложения от других команд".

Также, игрок затронул тему относительно его перехода в стан Лос Чес на правах аренды до конца сезона.

"Валенсия была той командой, в которую я хотел перейти больше всего. Я проявил к ним интерес и хотел познать, как они здесь живут. Отдельно в этом вопросе мне помог Никола Сансоне — за это я ему очень благодарен", — сказал Симоне Дзадза.