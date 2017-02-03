Испания

Встреча, которая должна была пройти в рамках 21-го тура Примеры между Депортиво и Бетисом не состоится в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сегодня должна была пройти встреча между Депортиво и Бетисом в рамках 21-го тура Ла Лиги.

Как сообщает издание Sky Sports, данная игра не состоится в связи с сильным ветром и дождем. Также есть информация, что часть крыши домашней арены Депортиво Риасор упала прямиком на поле из-за слишком мощного порыва ветра.

Сообщается, что в Ла-Корунье была зафиксирована скорость ветра 120 км/ч. Оценив повреждения стадиона, а также то, что в ближайшее время погода не изменится, руководство испанской лиги приняло решение отменить данную игру.

Напомним, что после 20-ты сыгранных туров, в активе Депортиво 19 набранных баллов и 16-е место в турнирной таблице. Что касается Бетиса, то Огурцы расположились на 13-й строчке с 23-я пунктами в собственной копилке.

О том, на какой день могут перенести эту игру, никаких подробностей пока нет.