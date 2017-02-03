Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей двадцать первого тура испанской Ла Лиги.

Матч тура

Сельта – Реал

Воскресенье, 21:45, Виго, Балаидос. Арбитр – Мартинес Мунуэра

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:2 (Орельяна, 67 – Мората, 60, Кроос, 81)

Ориентировочные составы

Сельта: Серхио Альварес – Ронкалья, Фонтас, Серхи Гомес, Планас – Пабло Эрнандес, Радойя – Альваро Лемос, Сенье, Систо – Гвидетти

Реал: Кейлор Навас – Данило, Серхио Рамос, Варан, Начо – Родригес, Каземиро, Ковачич – Лукас Васкес, Мората, Роналду

Не сыграют: Бовю, Рубен Бланко – Бэйл, Карвахаль, Кроос

Под вопросом: Кабрал – Марсело, Модрич

В центре данного противостояния – жажда мести со стороны Реала. Кельты выбили Сливочных из Кубка Короля, но сами рискуют пролететь мимо финала. А вот Реал отчетливо понимает, что есть шанс не только отомстить, но и сохранить/упрочить свой отрыв в чемпионской гонке. Реал ведь вылетел из Кубка, по большему счету, из-за желания лучше выступить в Примере. Чемпионство в Мадриде серьезно заждались.

Сельта же не смогла дома в четверг переиграть Алавес, поэтому держит в уме ответную встречу. Это означает, что против Реала должны сыграть резервисты. Они одолели в гостях кризисный Леганес, но Сосьедаду уступили. К тому же, резерв Тото Бериццо придется использовать почти месяц, ведь скоро играть с Шахтером. В Лиге Европе нужно также держать марку.

На стороне галисийцев кадровые проблемы у Реала. Вряд ли сыграют Модрич и Марсело, точно вне игры будут Кроос и Карвахаль. Но кадровый потенциал Зинедина Зидаан позволяет ему легко заполнять пустующие вакансии в основном составе. Особенно, это касается исполнителей созидательного плана. Увидеть в игре мы должны Джеймса Родригеса, Мората наконец-то должен сыграть вместо Бензема, на своих местах будут Серхио Рамос и Роналду. Впрочем, резерв Реала в принципе класснее галисийского.

Сливочные попытаются сразу же установить контроль над мячом и забить, как можно быстрее. Вариант состава на Примеру от Бериццо не совсем подходит для излюбленного футбола аргентинца с контролем мяча. Возможно, что Реалу сразу отдадут шар и надежды будет на рывки от Систо, проворность Гвидетти и дальние удары Пабло Эрнандеса. Кроме того, Тото Бериццо всегда может выпустить вперед таких мастеров, как Яго Аспас и Бонгонда. Сельта последних 7 матчей из 8-ми на своем поле выиграла в Примере, но в данном случае статистика наверняка испортится.

Депортиво – Бетис

Пятница, 21:45, Ла Корунья, Риасор. Арбитр – Альварес Искуэрдо

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 0:0

Не сыграют: Фелипе Гутьеррес, Хоакин, Брашанац, Хосе Карлос (все – Бетис)

Под вопросом: Пиччини, Санабрия, Мартен, Сехудо (все – Бетис)

Главная изюмина данного матча – возвращение Виктора Санчеса Амо на родной Риасор, с которого его изгнали после окончания минувшей темпорады. Виктор с переменным успехом работал в Галисии, где прославился в качестве игрока, но провальный второй круг выбил из под его ног кресло главного тренера. Справедливо ли поступили с Виктором? Судить об этом очень сложно. Другое дело, что в Бетисе точно не жалеют о том, что на Вильямарин удалось заманить Виктора. Команда стала давать результат, некоторые игроки начали прогрессировать (Себальос, Дурмиси), а в прошлом туре лишь чудо и нерасторопность Рубена Кастро помешали вердибланкос одолеть Барселону.

Депор, в отличие от минувшей кампании, только начал выбираться из кризиса ближе к середине сезона. На своем поле удалось не проиграть в последних трех встречах, всё еще в форме Чолак и Андоне, также можно будет проверить в бою новичков. У Бетиса в гостях дела идут не так хорошо, как дома. Последних 6 из 7-ми встреч проиграны. Даже забивают вердибланкос на чужом стадионе очень редко – всего 8 точных попаданий. Да и кадровая ситуация для андалусийцев не самая приятная – потери есть во всех линиях, хотя, основная обойма будет у Виктора под рукой. Тем не менее, преимущество в данном противостоянии отдать хочется именно бело-синим.

Малага – Эспаньол

Суббота, 14:00, Малага, Ла Росаледа. Арбитр – Окон Арраис

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 2:2 (Диего Льоренте, 67, Шарлес, 90 – Жерар Морено, 28, 61)

Не сыграют: Велигтон, Кузманович, Сандро рамирес, Ресио, Бакари Коне – Лео Баптистао, Хави Лопес

Под вопросом: Луис Муньос, Рикка, Мигель Торрес – Виктор Санчес

С 26 ноября не побеждает Малага во всех турнирах. Действительно, это очень долго. Причин такой стагнации немало, включая травмы, календарь, тренерскую рокировку. Тем не менее, сдвиги есть во всех направлениях. Выздоравливают свои исполнители. Например, Шарлес. В январе сделано 4 покупки практически во все линии. Правда, снова вылетел основной хав и качественный исполнитель стандартов Ресио. Очковый багаж позволяет Анчоусам держаться на безопасном расстоянии от зоны вылета, но побед всё нет и нет.

Эспаньол продолжает успешно набирать очки, победив в минувшем туре Севилью, которая всё еще борется за чемпионство. Помогло, конечно, каталонцам удаление Парехи, но как же успешно Попугайчики затем разыграли лишнего. Чего не отнять у команды Кике Санчеса Флореса, так это умение использовать чужие ошибки. Малага в этом сезоне стала той командой, которая допускает немало ошибок. Конечно, происходит это из-за вышеуказанных факторов, которые порождают текучку кадров и несыгранность первого состава. Анчоусы и в прошлом сезоне могли уступить дома, рвавшись за победой, а Эспаньол все потуги андалусийцев может перечеркнуть одной быстрой контратакой. Тем более, форма у Перекитос сейчас отменная. Более того, Эспаньол не уступал Малаге в 9-ти матчах подряд.

Барселона – Атлетик

Суббота, 17:15, Барселона, Камп Ноу. Арбитр – Гонсалес Гонсалес

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 1:0 (Ракитич, 21)

Не сыграют: Сабин Мерино, Кепа (оба – Атлетик)

Под вопросом: Иньеста, Бускетс, Динь (все – Барселона)

Индивидуальные качества Месси и Суареса позволили блаугранас увезти хотя бы ничью с Вильямарина, а также праздновать победу в Кубке Короля. К тому же, Луис Энрике начал решать проблемы со средней линией, вернув туда Хавьера Маскерано, ведь без Бускетса и с Ракитичем в опорной зоне там творился какой-то кошмар в Севилье. Теперь Барселону ждет очередной экзамен сильным соперником, в преддверии ответной встречи в полуфинале Кубка. Хватит ли ресурсов? Точнее, вопрос нужно поставить так: сможет ли магическое трио компенсировать нехватку ресурсов в задней линии?

Атлетик, пережив некоторые кадровые неурядицы с переменным успехом, все же додавил Спортинг, и едет в Барселону в первую очередь отбиваться. Ставка будет сделана на быстрых Вильямса и Муниаина, а также Адуриса, знающего, как поражать ворота Тер Штегена. Правда, дела у Львов в гостях идут не очень хорошо. Можно даже сказать, что посредственно. Атлетик не смог выиграть в последних шести гостевых встречах, а в гостях от блаугранас баски пропускали минимум по 3 гола в последних трех битвах. Если команда Эрнесто Вальверде не станет сильно уж закрываться, голов на Камп Ноу команды забьют не мало. Другое дело, что Матрасники стали в этом сезоне действовать куда прагматичнее.

Атлетико – Леганес

Суббота, 19:30, Мадрид, Висенте Кальдерон. Арбитр – Санчес Мартинес

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 0:0

Не сыграют: Аугусто Фернандес, Облак, Тьягу, Хименес, Томас – Ибаньес, Серантес, Коне, Тимор, Габриэль

Под вопросом: Омар Рамос (Леганес)

Когда показалось, что Матрасники начали приходить в себя, штампуя победы в Кубке и чемпионате, настал черед уже трех подряд поединков без побед. В минувшем туре подопечные Симеоне не справились с Алавесом, который переиграл Кольчонерос в центре поля, но гол забить так и не сумели. Затем последовало поражение от Барселоны в Копе. Причем, на Кальдероне. В таких случаях, хорошенькая встряска и хороший результат должны стать лекарством от неудач для столичной команды.

Лучшего соперника, да еще и на своем поле придумать сложно. Пепинерос уже забыли, как побеждать, а в январе подписали 8 новичков, которые еще должны влиться в коллектив. Стоит отметить, что усиление, как для борцов за выживание, новички сделали неплохое, но Атлетико должен не задумываясь брать три очка, не затрачивая много сил. В среду ведь ехать на Камп Ноу, где нужно забивать минимум дважды. Эль Чоло нужно привести в чувства Карраско, а также серьезно подумать над тем, как не допустить недавних ошибок. Задняя линия Кольчонерос что-то много начала ошибаться. Особенно, это касается Диего Година, резко сдавшего в январе. Тем не менее, с атакой у Леги сейчас явные проблемы и вряд ли гости вовсе смогут что-то создать у чужих ворот без позволения Индейцев.

Валенсия – Эйбар

Суббота, 21:45, Валенсия, Месталья. Арбитр – Мунуэра Монтеро

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 0:1 (Педро Леон, 62)

Не сыграют: Родриго, Эль Хаддади, Дани Парехо, Нани – Кике Гарсия, Хунка, Риесго

Под вопросом: Энцо Перес – Фран Рико

Лос Чес умудрились в прошлом туре потерять из-за карточек сразу трех основных исполнителей. Это даст возможность проявить себя новичкам: Симоне Дзадза и Фабиану Орельяне. В средней линии, правда, всё намного сложнее, если еще и Энцо Перес не сможет выйти на старт. Не исключено, что Воро снова будет решать проблемы, путем привлечения исполнителей из кантеры. Они его, к слову, могут выручить.

Эйбар Медилибара чем-то схож в определенных моментах с Лас Пальмасом Сетьена, которому Валенсия уступила по всем статьям в прошлом туре. В гостях, конечно, баски не так успешны, как на Ипуруа, но контратакующая игра и надежность в защите могут принести очки. С последним, правда, наверняка будут проблемы. Особенно, если выстрелят зимние приобретения левантийцев. В любом случае, матч должен быть интересным и подарить достаточно голов. Команды любят и забивать, и пропускать. Ждем перестрелку в вечернем матче субботы.

Севилья – Вильярреал

Воскресенье, 13:00, Севилья, Санчес Писхуан. Арбитр – Ундиано Мальенко

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 0:0

Не сыграют: Тремулинас, Крон-Дели, Пареха – Солдадо, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Роберто Сориано

Под вопросом: Эскудеро – Виктор Руис, Сансоне, Черышев

На полдень дирекция Ла Лиги решила вынести один из центральных матчей тура и круга. В этой встрече Севилья может сделать решительную заявку на то, чтобы закрепить свое место в топ-4, или же допустит осечку и де-факто сойдет с дистанции в погоне за титулом. Понятно, что некуда отступать и Субмарине. Ребята Франа Эскрибы смогли прервать неудачную серию без побед, но в столицу Андалусии кастельонцы едут с серьезными кадровыми проблемами. В центре защиты Эскриба в самом лучшем случае выставит Виктора Руиса и Бонеру. Руис испытывал проблемы с поясницей и может снова пропустить встречу. В атаке не будет Роберто Сориано, но его еще может заменить Кастильехо. А вот возможная потеря Сансоне может стать серьезным ударом для Желтых, ведь не факт, что пришел в себя после Кубка Африки Седрик Бакамбу.

У Севильи же с кадрами всё в порядке, плюс подоспели новички. Хорхе Сампаоли может выставить состав на любой вкус, используя всех имеющихся у него людей. В первом круге сыроватая команда Эль Профе едва не проиграла на Эль Мадригале, но сейчас все карты в руках у андалусийцев. На своем поле рохибланкос очень хороши (8 побед в последних 9-ти встречах), посреди недели никаких вызовов не предвидится, а соперник обескровлен потерями и не факт, что предложит что-то, кроме максимально острожной игры. Интересно также вспомнить о том, что Севилья в последних трех домашних матчах с Субмариной забивает не меньше двух голов. Поэтому, фаворит здесь ясен.

Спортинг Х – Алавес

Воскресенье, 17:15, Хихон, Эль Молиньон. Арбитр – Хиль Мансано

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 0:0

Не сыграют: Бабен (Спортинг Х)

Под вопросом: Дуглас (Спортинг Х)

Алавес продолжает штамповать нулевые ничьи, никого не удивляя своим прагматичным стилем, который приносит плоды. В Кубке Короля в гостях такие бублики помогут с большей уверенностью выходить на матч ответный, но сначала нужно дать бой Спортингу. Хихонцы продолжают играть крайне блекло, радуя своих болельщиков лишь редкими эпизодами по ходу матчей. Команде не хватает класса и ресурсов, но руководство уже сделало несколько приобретений, которые Руби наверняка обкатает в воскресенье.

В первую очередь нужно говорить о самом высоком игроке Примеры Ласины Траоре, который забрал это звание у нашего Дениса Бойко. Вполне возможно, что фланги астурийцев будут заточены не на прорывы в штрафную, а навесы на высоченного ивуарийца, которому будет противостоять центр обороны басков. Баски неплохо играют в воздухе, хоть и не идеально. Вероятно, что полурезерв Алавеса не возьмет три очка в Хихоне, но приложит все усилия, чтобы не проиграть. В последних шести из восьми встреч против Хихона Алавес оставлял свои ворота сухими. Вероятно, что главной задачей басков снова будет не пропустить.

Реал Сосьедад – Осасуна

Воскресенье, 19:30, Сан Себастьян, Аноэта. Арбитр – Хайме Латре

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 2:0 (Хуанми, 45, Унаи Гарсия, 81 (автогол))

Не сыграют: Карлос Мартинес, Бергара, Агиррече, Иньиго Мартинес – Хавьер Фланьо, Мигель Фланьо, Дигар, Наузет

Под вопросом: Марио Фернандес (Осасуна)

Ла Реал, бездарно слив Королевскому Клубу в минувшем туре, должен сделать всё, чтобы реабилитироваться в этой хорнаде. Домашний стадион и подходящий соперник должны этому поспособствовать. Осасуна провела зимний период в трансферном плане довольно скромно, и выделить можно разве что Сальваторе Сиригу. Он должен помочь меньше пропустить, но от атак басков он вряд ли сможет в полной мере помочь. Сосьедад уже не играет в Кубке и все его сильнейшие футболисты подходят к поединку отдохнувшими. Во многом, именно накопившаяся усталость помешала Чури-Урдин добыть очки с Реалом.

В пользу хозяев говорит и статистика. Лишь в двух матчах из 9-ти последних Сосьедад пропускал от Осасуны, которая уже в 12-ти матчах не может победить. Да и фланговая активность Сосьедад должна серьезно навредить Красненьким. Баски ведут борьбу за Лигу чемпионов, поэтому подобных соперников замечать не должны. Даже, учитывая, вылет обоих Мартинесов в защите.

Гранада – Лас Пальмас

Понедельник, 21:45, Гранада, Лос Карменес. Арбитр – Дель Серро Гранде

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:5 (Бога, 45 – Эль Жар, 23, 69, Боатенг, 51, Момо, 72, Серхио Араухо, 85)

Не сыграют: Вакасо (Гранада)

Канарейки дали показательный урок Валенсии, которая, казалось бы, приходила в себя. Гранада для Желтых должны стать еще менее проблемным оппонентом, чем андалусийцы. Насриды традиционно активно провели трансферное окно, отправляя и забирая игроков в аренду, но количество в Гранаде редко переходило в качество. Пальмас же, арендовал таких известных личностей, как Хесе Родригеса и Алена Халиловича. Очень интересно будет в понедельник посмотреть на то, как Кике Сетьен использует уроженца Канар Хесе.

Гранада дома не выигрывала в 8 из 9-ти последних матчей. Пальмас на выезде дважды подряд не смог победить. Конечно, влияет на Канареек фактор перелета с островов, но Гранада является еще одним удобнейшим соперником для Пальмаса. Ненадежная и хрупкая защита андалусийцев должны стать легкой добычей для мастеров созидания Сетьена. Интересно будет глянуть так же на то, кому доверит место в основе Лукас Алькарас на острие атаки: провалившемуся в прошлом туре Адриану Рамосу или нашему Артему Кравцу? Украинец с Вильярреалом был очень активен.

Олег Ткачук, Football.ua