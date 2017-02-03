Испания

Руководство Нервионцев желает и дальше сотрудничать со своим спортивным директором Рамоном Мончи.

В середине декабря минувшего года, итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило новость о том, что летом текущего года Рамон Мончи покинет свою должность в Севилье и перейдет на аналогичный пост в римскую Рому.

Директор порывался уйти из Севильи летом, но его призвали исполнять условия контракта, действующего до 2020 года.

Ранее, уже сам Мончи намекал на то, что его время в стане действующего обладателя Лиги Европы подходит к концу.

Тем не менее, как сообщает издание Corrierre dello sport, руководство Севильи намерено предложить Мончи новое трудовое соглашение.

"Я хочу, чтобы Мончи оставался в нашем клубе еще на протяжении нескольких лет. Мы — единое целое и хотим продолжать побеждать, чтобы и дальше оставаться в когорте лучших коллективов Испании", -заявило руководство Севильи.