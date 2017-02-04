Испания

Форвард Бетиса и сборной Украины Роман Зозуля подробно описал инцидент, который случился в момент согласования и подписания арендного соглашения в Райо Вальекано, а так же рассказал возможные сценарии, которые могут разрешить эту ситуацию.

Буквально два дня назад, игрок сборной Украины Роман Зозуля оформил собственный переход в коллектив Сегунды Райо Вальекано. Однако, не прошло и дня, как общественность всколыхнула новость о том, что фанаты Райо заставили Романа вернутся в стан Бетиса по причине его политических взглядов, обвиняя того в нацизме с требованием аннулировать сделку.

Чуть позднее, поддержку своему соотечественнику решила оказать Федерация Футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко, а также игроки Бетиса, которые выпустили официальное заявление в адрес своего партнера по команде.

"Мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за Райо и мне и моей семье предоставят охрану. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочь в садик с охраной, я поеду, и как дочь будет в саду? Они мне отвечают, что мы и дочери дадим охрану в саду", — начал Зозуля в интервью ТСН.ua.

"Второй вариант: возвращаться в Бетис и просто тренироваться. Другие варианты могут решить ФИФА или УЕФА".

"Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана, мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в Бетис, попробуй неделю-две".

"Говорю – вы предлагаете мне, чтобы я попытался под угрозой для своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и понятен".

"Было руководство Райо, и как я видел по их выражению, они боятся и не хотят, чтобы я вернулся. Они просто этого сказать не могут. Потому что может быть все против них".

"Я приехал на базу Райо Вальекано, у ребят была открытая тренировка. Стояла группа людей, я вышел, "добрый день" сказал и пошел в офис. Услышал мне в спину плохие слова, оскорбления".

"Захожу в офис, к двери подбегают два фаната и начинают мне жестами показывать, что я здесь не буду. Я хотел поговорить с ними, но двери закрылись, показал им, чтобы они подошли и мы поговорили. Представители Райо говорят, все ушли, все хорошо. Говорю, как все хорошо, если я приехал две минуты назад, меня здесь оскорбляют фанаты. Невозможно, чтобы футболист новый пришел, а его оскорбляли. Что произошло? Я не мог понять из-за чего".

"Говорю, можно я выйду? Ответ – нет, нельзя. Я сидел в кабинете час, сказали, что приведут главных фанатов и ты с ними можешь переговорить. Потом за мной зашли и сказали, что через черный вход выезжаешь и едешь. Они с тобой разговаривать не хотят. Как оказалось, на улице были у них разборки, даже полиция приехала".

"Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что я фашист. Потому что спонсирую армию. А они против фашизма".

"Я поехал, и сидел долго, как это сказать, в чебуречной, прятался в Мадриде, чтобы никто не видел. Потом приехал президент Райо, долго извинялся".

"Понимаете, здесь не то, чтобы задели меня, задели нашу страну. Вот это обидно".

"Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Но если выбирать между футболом и семьей. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не забирай семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свою семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно. Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочь звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся, все хорошо?".

"И чтобы это пять месяцев длилось? Так о каком футболе может идти речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о нефутбольном? Они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские. В такую команду, с такими болельщиками пророссийскими, я туда ни ногой".

"В первую очередь хочу сказать огромное спасибо болельщика за такую ​​поддержку. Мы все защищаем нашу честь, честь страны. Здесь не только поддержка Зозули, это поддержка, можно сказать, Украины. Потому что это масштабный скандал, а не футбольный какой-то, а больше политический".

"Огромное спасибо, и я не сдамся. Я помогал своей армии, так и буду. И меня никто не остановит. Когда мы вместе – мы сила", – сказал Зозуля.