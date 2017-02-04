Испания

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро по-прежнему интересует мадридский Реал.

Серхио Агуэро был ключевой фигурой в Ман Сити с момента своего перехода из Атлетико в 2011 году. Однако после прихода Хосепа Гвардиолы появились сомнения относительно будущего аргентинца в команде – он не совсем вприсывается в игровую философию Хосепа.

Зимой к Сити присоединился бразилец Габриэль Жезус, который хорошо проявлял себя в первых матчах за Горожан. Жезус уже успел отметиться и дебютным голом в футболке Ман Сити. AS утверждает, что летом Голубая Луна может попытаться продать Агуэро.

В таком случае это развяжет руки Реалу, который давно уже является поклонником таланта Серхио. В нынешней кампании на счету аргентинца 18 голов в 25 матчах за Ман Сити.