Испания

Хавбек Реала Лука Модрич всё еще не восстановился после травмы.

Напомним, Модрич получил повреждение в матче Реала и Малаги (2:1), который состоялся 21 января.

Marca сообщает, что Лука всё еще тренируется отдельно. Он не попал в заявку на матч Реала против Сельты.

Ранее сообщалось, что у Луки есть шанс сыграть в воскресенье. Поединок против Сельты начнется в 21:45 по Киеву.

В текущем сезоне на счету Модрича 1 гол и 4 ассиста в 20 матчах за Сливочных во всех турнирах.