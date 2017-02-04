Хавбек Реала Лука Модрич всё еще не восстановился после травмы.
Realmadrid.com
04 февраля 2017, 15:37
Напомним, Модрич получил повреждение в матче Реала и Малаги (2:1), который состоялся 21 января.
Marca сообщает, что Лука всё еще тренируется отдельно. Он не попал в заявку на матч Реала против Сельты.
Ранее сообщалось, что у Луки есть шанс сыграть в воскресенье. Поединок против Сельты начнется в 21:45 по Киеву.
В текущем сезоне на счету Модрича 1 гол и 4 ассиста в 20 матчах за Сливочных во всех турнирах.