Испания

Каталонцы в гостях смогли одолеть Анчоусов.

Де-факто первый матч тура прошел по сценарию, который и ожидали болельщики. Эспаньол быстро открыл счет, благодаря удару Пабло Пьятти. Миниатюрный аргентинец выстрелил метров с 25-ти, а мяч от земли заскочил в угол.

Каталонцы затем отошли назад, а Малага безуспешно пыталась вскрыть оборону гостей. У Анчоусов можно разве что вспомнить удар Шарлеса, а на большее андалусийцы не сподобились.

Каталонцы временно опередили Сельту в таблице, выйдя на восьмое место. А вот Малага теоретически может откатиться на 16-ю строчку уже в этом туре.

Малага – Эспаньол 0:1

Голы: Пьятти, 17

Малага: Камени – Росалес, Луис Эрнандес, Демикелис, Хуан Карлос – Камачо, Форналс – Онтиверос (Дуда, 72), Хуанпи, Чори Кастро (Кеко, 65) – Майкл Сантос (Шарлес, 60)

Эспаньол: Диего Лопес – Марк Наварро, Давид Лопес, Диего Рейес, Аарон Мартин – Хави Фуэго, Хурадо (Оскар Дуарте, 90) – Эрнан Перес (Рока, 61), Х.А. Рейес (Кайседо, 74), Пьятти – Жерар Морено

Предупреждения: Демикелис – Эрнан Перес, Пьятти, Рока, Диего Лопес