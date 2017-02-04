Испания

Хавбек Барселоны Иван Ракитич вскоре может подписать новый контракт с каталонцами.

Marca сообщает, что агент хорвата Артуро Каналес встретился вчера утром с представителями Барселоны в клубном офисе.

На встрече обе стороны обсудили договор Ракитича и, судя по всему, достигли соглашения.

Переговоры по контракту начались несколько месяцев назад.

Ожидается, что стороны подпишут договор до 2022 года.

Напомним, что Ракитич перешел в Барселону из Севильи в 2014 году за 18 млн. евро. В текущем чемпионате он сыграл 15 матчей и забил 2 гола.