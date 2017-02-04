Испания

Наставник Райо Вальекано Рубен Бараха прокомментировал ситуацию вокруг форварда Бетиса Романа Зозули.

Зозуля зимой пополнил ряды Райо на правах аренды. Фанаты клуба были против этого перехода, но он все же состоялся. Тем не менее, на следующий день Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельшики не могли смириться с переходом.

Проблема заключается для фанатов в том, что они считают Романа неонацистом из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украинской армии.

В случае отказа Зозуля не сможет играть до конца чемпионата из-за того, что в нынешнем сезоне уже был заявлен за 3 разных команды.

У Романа есть время до понедельника, чтобы принять решение.

Впрочем, ранее сам Роман заявил, что не намерен возвращаться в команду с такими болельщиками.

"Я тренер. Есть вещи, о которых я не могу судить. Мы подписали футболиста, остальное – не ко мне. Игрок сам должен спокойно принять решение о том, где выступать, а мы потом оценим ситуацию", — цитирует Бараху AS.

"У меня не было возможности поговорить с Зозулей".

"Не сомневался в игроке, Райо и Бетисе. Ничего не имею против него или Бетиса. Не думали, что возникнет такая ситуация", — сказал специалист.