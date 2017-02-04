Наставник Райо Вальекано Рубен Бараха прокомментировал ситуацию вокруг форварда Бетиса Романа Зозули.
Бараха (в черном), AS
04 февраля 2017, 16:59
Зозуля зимой пополнил ряды Райо на правах аренды. Фанаты клуба были против этого перехода, но он все же состоялся. Тем не менее, на следующий день Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельшики не могли смириться с переходом.
Проблема заключается для фанатов в том, что они считают Романа неонацистом из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украинской армии.
В случае отказа Зозуля не сможет играть до конца чемпионата из-за того, что в нынешнем сезоне уже был заявлен за 3 разных команды.
У Романа есть время до понедельника, чтобы принять решение.
Впрочем, ранее сам Роман заявил, что не намерен возвращаться в команду с такими болельщиками.
"Я тренер. Есть вещи, о которых я не могу судить. Мы подписали футболиста, остальное – не ко мне. Игрок сам должен спокойно принять решение о том, где выступать, а мы потом оценим ситуацию", — цитирует Бараху AS.
"У меня не было возможности поговорить с Зозулей".
"Не сомневался в игроке, Райо и Бетисе. Ничего не имею против него или Бетиса. Не думали, что возникнет такая ситуация", — сказал специалист.