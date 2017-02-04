Испания

Реал Сосьедад близок к тому, чтобы заключить новый контракт со своим тренером Эусебио Сакристаном.

Marca сообщает, что Эусебио успешно проводит переговоры с клубом, которые близятся к завершению.

Ожидается, что контракт Сакристан подпишет до 30 июня 2019 года.

Его нынешнее соглашение истекает уже ближайшим летом.

Сакристан принял Чури-Урдин осенью 2015 года, сменив у руля Дэвида Мойеса. В этом сезоне Сосьедад занимает пятое место (35 очков) и ведет реальную борьбу за попадание в топ-4.