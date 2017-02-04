Матч против Шальке (1:1) стал для Лама уже 500-м в футболке Баварии.
Филипп Лам, bundesliga.com
04 февраля 2017, 18:56
Свой первый матч за мюнхенцев Лам сыграл 5197 дней назад в ноябре 2002 года против Ланса в Лиге чемпионов (3:3). В той игре также дебютировал за Ротен хавбек МЮ Бастиан Швайнштайгер.
Лам вышел на восьмое место в списке гвардейцев Баварии, догнав Швайнштайгера.
Вкоре он должен обогнать Бернда Дюрнбергера (501 матч) и Франца Беккенбауэра (526).
Лам в составе Баварии семь раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.
Его контракт с клубом истекает в 2018 году.