Испания

Матч против Шальке (1:1) стал для Лама уже 500-м в футболке Баварии.

Свой первый матч за мюнхенцев Лам сыграл 5197 дней назад в ноябре 2002 года против Ланса в Лиге чемпионов (3:3). В той игре также дебютировал за Ротен хавбек МЮ Бастиан Швайнштайгер.

Лам вышел на восьмое место в списке гвардейцев Баварии, догнав Швайнштайгера.

Вкоре он должен обогнать Бернда Дюрнбергера (501 матч) и Франца Беккенбауэра (526).

Лам в составе Баварии семь раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

Его контракт с клубом истекает в 2018 году.