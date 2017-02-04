Испания

Барселона уверенно разобралась с Атлетиком

Подопечные Луиса Энрике немного сократили отставание от мадридского Реала, победив Атлетик со счетом 3:0.

fcbarcelona.com

Данная встреча позволила каталонцам приблизиться к мадридскому Реалу на расстояние всего лишь одного очка, хотя у подопечных Зидана, учитывая перенос игры с Сельтой, целых два матча в запасе. Команде Энрике удалось переломить ход игры уже на старте, после чего каталонцы добились уверенной победы.



Отметим, что баски очень смело начали матч и могли выходить вперед уже в самом дебюте поединка, однако удар Рауля Гарсии с пределов штрафной голевым не стал — мяч угодил в штангу ворот хозяев. Гости и дальше действовали остро, однако выйти вперед удалось каталонцам, что и стало переломным в игре. Прострел сделал Неймар, а Пако Алькасер ударом в касание забил свой первый мяч в Ла Лиге за Барселону — 1:0.



Удвоить преимущество каталонцам удалось ближе к перерыву, когда на 40-й минуте отличился Лионель Месси. Аргентинец сыграл довольно неожиданно, когда решил нанести прямой удар со штрафного, учитывая острый угол — Горка Ираисос явно не ожидал такого трюка аргентинца, вследствие чего не сумел должным образом среагировать и отразить удар Месси — 2:0.



Во втором тайме в большей мере команды смотрелись равно, хотя все же Барселона уверенно контролировала все происходящее на поле. Третий гол каталонцев провел Алейш Видаль, который в одиночку прошел мимо нескольких защитников, а затем выстрелил точно в дальний угол ворот гостей — 3:0.



В итоге Барселона побеждает и со спокойной душой может готовится к следующей своей встрече против Алавеса. Команда Эрнесто Вальверде, в свою очередь, сразится против Депортиво.



Football.ua



Барселона – Атлетик 3:0

Голы: Алькасер, 18, Месси, 40, Видаль, 67



Барселона: тер Штеген — Видаль, Пике (Маскерано, 46), Умтити, Матье – Рафинья (Ракитич, 54), Гомеш, Туран – Месси (Роберто, 63), Алькасер, Неймар



Атлетик: Ираисос — Де Маркос, Йерай, Ляпорт, Баленсиага — Сан Хосе (Беньят, 60), Итурраспе – Лекуэ (Адурис, 52), Гарсия (Эрасо, 74), Муниаин – Вильямс



Предупреждения: Пике – Итурраспе, Де Маркос, Ляпорт