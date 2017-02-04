Два гола нападающего Атлетико Фернандо Торреса стали единственными в матче.
La Liga
04 февраля 2017, 21:21
Индейцы сразу же взяли быка за рога и на 15-й минуте успели заработать пенальти. К мячу подошел Гризманн, но кипер отбил его удар. Правда, набежавший Фернандо Торрес отправил круглого в сетку.
Атлети владели преимуществом, хотя, Пепинерос иногда огрызались. Во втором тайме новичков подловили на контратаке. Корреа отдал в разрез на Торреса, а Эль Ниньо повторил свой венский гол в ворота Йенса Леманна. Дело было сделано.
У Леганеса было два подряд отличных момента, но рикошет не помог Буэно, а затем три игрока Леганеса не успели на пятачке за бесхозным мячом после углового.
Атлетико довел дело до победы, и удержал четвертое место в этом туре. Леганес остался возле зоны вылета.
Football.ua
Атлетико – Леганес 2:0
Голы: Фернандо Торрес, 15, 51
Атлетико: Мойя – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Коке, Сауль (Корреа, 46), Габи, Гайтан (Карраско, 57) – Фернандо Торрес, Гризманн (Врсалько, 73)
Леганес: Эррерин – Виктор Диас (Альберто Мартин, 72), Бустинса, Сиовас, Диего Рико – Унаи Лопес (Саму, 63), Эрик Моран (Мачис, 77), Шимановски – Буэно, Герреро
Предупреждения: Савич – Эрик Моран
На 15-й минуте Гризманн не реализовал пенальти (вратарь)