Испания

Поединок 21-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Реалом, который должен был состояться завтра, перенесен на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что поединок между Сельтой и Реалом под угрозой срыва из-за штормов в Галисии.

Теперь перенос встречи официально подтвердил официальный сайт Ла Лиги. Матч отложен на неопределенный срок из-за соображений безопасности.

Отмечается, что сильные ветры повредили кровлю стадиона Сельты. Городской совет нанес визит на Балаидос и пришел к выводу, что проводить матч будет крайне небезопасно.

Точная дата проведения поединка станет известна позднее.