Поединок 21-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Реалом, который должен был состояться завтра, перенесен на неопределенный срок.
DIARIO AS
04 февраля 2017, 23:00
Ранее стало известно, что поединок между Сельтой и Реалом под угрозой срыва из-за штормов в Галисии.
Теперь перенос встречи официально подтвердил официальный сайт Ла Лиги. Матч отложен на неопределенный срок из-за соображений безопасности.
Отмечается, что сильные ветры повредили кровлю стадиона Сельты. Городской совет нанес визит на Балаидос и пришел к выводу, что проводить матч будет крайне небезопасно.
Точная дата проведения поединка станет известна позднее.