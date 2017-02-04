Испания

Баски смогли на чужом поле четырежды поразить ворота Валенсии.

Валенсия давно уже, мягко говоря, не блистает. Но вряд ли даже болельщики Эйбара предполагали подобный результат. Началось всё с гола Энрича. Эскаланте справа подал в штрафную, а Серхи в борьбе с защитником головой внизу переправил круглого в сетку.

Мощный удар Лос Чес получили в конце тайма. Карлос Солер заработал красную карточку, а также в ворота хозяев судья назначил пенальти. Адриан мощно пробил по центру, а Диего Алвес улетел в угол.

После перерыва избиение продолжилось. Дани Гарсия шикарно словил мяч на ногу после выноса со штрафной и попал прямо в уголок. А Энрич вскоре сделал дубль, приняв мяч во владениях Алвеса, и быстро пробив в ближний угол.

Валенсия получает очередное оглушительное поражение, а Эйбар добывает три очка и разом поднимается на седьмое место.

Football.ua

Валенсия – Эйбар 0:4

Голы: Энрич, 28, 77, Адриан, 45+3, Дани Гарсия, 57

Валенсия: Диего Алвес – Монтойя, Гарай, Мангала, Гайя – Медран, Марио Суарес, Карлос Солер – Канселу (Орельяна, 46), Дзадза, Мина(Баккали, 73)

Эйбар: Йоэль – Капа, Аррибас (Рамис, 16), Лежен, Арбилья – Эскаланте, Дани Гарсия – Педро Леон, Адриан (Фран Рико, 73), Пенья (Бебе, 80) – Энрич

Предупреждения: Гайя, Гарай – Рамис

Удаление: Солер, 45+1