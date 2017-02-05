Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заявил, что легендарный нападающий Матрасников может остаться в клубе, если команда будет демонстрировать хорошие результаты.

Торрес лишь в пятый раз вышел в основе в нынешнем чемпионате Испании. Фернандо выдал хороший матч против Леганеса (2:0), дважды поразив ворота соперника.

Симеоне похвалил Торреса, однако пока не может гарантировать его будущее.

"Такие вещи всегда зависят от клуба, от тренера, а все это зависит от результатов", — заявил Симеоне.

"Фернандо провел 4 отличных дня. Несмотря на то, что он не играл, Торрес усердно работал на тренировках – это всегда было его отличительной чертой. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе".

После 21 сыгранного матча Атлетико расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.