Испания

Наставник Барселоны Луис Энрике не стал комментировать эпизод с заменой форварда Лионеля Месси во вчерашнем матче с Атлетиком (3:0).

Каталонцы вчера забили 3 мяча в ворота Атлетика. Голами отметились Месси, Алькасер и Алейш Видаль.

Отметим, что во втором тайме Энрике заменил Месси. В СМИ говорили, что Лео был не очень доволен этим.

"Не буду комментировать замену Месси. Не стану развивать эту историю, и давать вам информацию", — цитирует Энрике Marca.

"Против Атлетика не бывает простых матчей. Нам удалось создать моменты, несмотря на высокое давление с их стороны".

"Рад за Алькасера. Очень переживал за него, ведь он стремился к успеху и все же забил свой первый гол за Барселону в Примере".

"Игроки показали, что нужно хорошо атаковать и защищаться, чтобы выигрывать трофеи. Месси, Алькасер и Неймар хорошо нажали на соперника. Также рад, что не пропустили", — отметил тренер.