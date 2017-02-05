Нападающий Атлетико Фернандо Торрес дал комментарий после матча против Леганеса (2:0).
MARCA
05 февраля 2017, 11:18
Эль Ниньо во вчерашней встречи стал автором двух голов, которые и принесли победу Матрасникам.
"Очень рад, ведь впереди лучшая часть сезона", — цитирует Торреса Marca.
"В каждом матче я играю так, как если бы это был мой последний поединок. Стараюсь наслаждаться каждой минутой".
"Вы могли видеть сегодня, что команда тяжело работала и выкладывалась на полную. После 2:0 мы уже больше думали об игре с Барселоной во вторник".
"Чувствовали эмоции болельщиков, которые нас поддерживали", — сказал Фернандо.