Испания

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес дал комментарий после матча против Леганеса (2:0).

Эль Ниньо во вчерашней встречи стал автором двух голов, которые и принесли победу Матрасникам.

"Очень рад, ведь впереди лучшая часть сезона", — цитирует Торреса Marca.

"В каждом матче я играю так, как если бы это был мой последний поединок. Стараюсь наслаждаться каждой минутой".

"Вы могли видеть сегодня, что команда тяжело работала и выкладывалась на полную. После 2:0 мы уже больше думали об игре с Барселоной во вторник".

"Чувствовали эмоции болельщиков, которые нас поддерживали", — сказал Фернандо.