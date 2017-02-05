Испания

Нападающий Барселоны Пако Алькасер дал комментарий после матча против Атлетика (3:0).

Пако открыл счет в матче. Этот мяч стал первым для испанца за Барселону в Примере. В Барсу Алькасер переехал прошлым летом.

"Истина заключается в том, что я очень рад помогать команде выигрывать матчи. Мы должны продолжать в том же духе", — цитирует Алькасера Marca.

"Мои товарищи по команде очень рады, что я наконец-то забил гол".

"Атлетик очень хорошо прессинговал. Было сложно проходить их оборону. Было сложно создавать моменты. Но после двух голов мы стали лучше контролировать игру".

"Должен продолжать тяжело работать, ведь во вторник будет другой матч", — сказал Пако.