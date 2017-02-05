Испания

Сразу несколько игроков Атлетико возобновили занятия.

Защитник Хосе Мария Хименес, получивший травму приводящей мышцы в матче против Алавеса (0:0) на прошлой неделе уже смог тренироваться отдельно и без мяча.

Также вернулся к занятиям его коллега по обороне Лукас Эрнандес, который был арестован за нападение на девушку. Вскоре он должен предстать перед судом.

Есть также хорошие новости и про вратаря Яна Облака, повредившего плечо в прошлом году. Он впервые занимался не свежем воздухе.

Во вторник Матрасники сыграют ответный матч полуфинала Кубка Короля против Барселоны.