Сразу несколько игроков Атлетико возобновили занятия.
Marca
05 февраля 2017, 13:29
Защитник Хосе Мария Хименес, получивший травму приводящей мышцы в матче против Алавеса (0:0) на прошлой неделе уже смог тренироваться отдельно и без мяча.
Также вернулся к занятиям его коллега по обороне Лукас Эрнандес, который был арестован за нападение на девушку. Вскоре он должен предстать перед судом.
Есть также хорошие новости и про вратаря Яна Облака, повредившего плечо в прошлом году. Он впервые занимался не свежем воздухе.
Во вторник Матрасники сыграют ответный матч полуфинала Кубка Короля против Барселоны.