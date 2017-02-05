Испания

Легендарный нападающий сборной Аргентины и Валенсии Марио Кемпес больше не является послом Лос Чес.

Валенсия вчера на своем стадионе разгромно уступила Эйбару со счетом 0:4.

После игры Кемпес, который является послом клуба с 2013 года, раскритиковал команду Воро.

В Твиттере он написал следующие слова:

"Печально, но это потерянная команда. Нет ни стиля, ни игры, ни руководства и очень мало энтузиазма".

Уже сегодня Марио официально проинформировали о том, что он больше не является послом клуба.

Кемпес ранее играл за Валенсию в 1976-1981 и 1982-1984 годах, а в прошлом тренировал малоизвестные клубы из Албании, Италии и Южной Америки.