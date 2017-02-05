Испания

В матче с обилием голевых моментов никому отличиться голом так и не удалось.

С отличной статистикой выступлений в домашних матчах подходила Севилья к отчетной встрече. Всего однажды андалусийцы уступили при своих болельщиках в последних девяти играх. Тем не менее, команде Сампаоли не удавалось сохранять свои ворота на замке с конца октября. В свою очередь, Вильярреалу удалось прервать длительную серию матчей без побед благодаря успешному результату в прошлом туре в игре с Гранадой (победа со счетом 2:0).

С первых минут матча на правах хозяев Севилья начала диктовать свои условия соперникам. Уже на втором полном обороте секундной стрелки мог выводить свою команду вперед Йоветич, но из пределов вратарской черногорец после прострела с фланга отправил мяч мимо створа ворот. Тем не менее, отсиживаться просто в обороне гости не собирались. Довольно быстро им удалось ответить своей разящей контратакой, но не сумел реализовать выход один на один Адриан Лопес после передачи низом от Дос Сантоса.

Продолжали в первом тайме обмениваться моментами команды и в дальнейшем. В составе Севильи отличные шансы отличиться упустили Бен Йеддер и Витоло. Удар первого головой почти в упор пришелся прямо в Асенхо, а второй после классного сольного прохода отправил игровой снаряд выше створа ворот. Старались не отставать и подводники. В одном из эпизодов опасно рядом со штангой пробил со штрафного Хосе Анхель, а в еще одном моменте Дос Сантос с линии штрафной отправил игровой снаряд в руки Рико.

Во второй половине встречи уже более очевидным стало стремление Севильи одержать победу, тогда как Вильярреал вполне мог удовлетвориться и ничьей. Отличный шанс выйти вперед был у андалусийцев на самом старте тайма. Витоло заработал пенальти в борьбе с Марио Гаспаром, но подошедший к точке Насри пробил слишком слабо, что дало возможность Асенхо уверенно забрать мяч в руки. В еще одном моменте Бен Йеддер ударом из центра чужой штрафной все же отправил мяч в ворота Желтой субмарины, но уже после свистка арбитра об офсайде.

При этом был очередной шанс отличиться на контратаке и у подопечных Франа Эскрибы. Не реализовал во второй раз за игру выход один на один Адриан Лопес, отправив мяч в сетку с внешней стороны уже после обыгрыша голкипера. В самой концовке матча самый убойный момент у ворот Вильярреала случился после подачи с фланга на Иборру, но на удар из пределов вратарской каким-то чудом среагировал Асенхо. 0:0 — не самый лучший результат матча для Севильи, ведь хозяева владели неоспоримым преимуществом. Впрочем, учитывая шансы Вильярреала на контратаках подопечные Сампаоли могли даже и проиграть.

Football.ua

Севилья — Вильярреал 0:0

Севилья: Рико — Мариано (Сарабия, 62), Рами, Ленгле, Меркадо — Васкес (Иборра, 76), Нзонзи, Насри, Витоло — Йоветич (Вьетто, 71), Бен Йеддер

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Бонера, Руис, Хосе Анхель — Эрнандес, Бруно Сориано — Дос Сантос, Тригерос (Рукавина, 89), Кастильехо (Черышев, 66) — Адриан (Бакамбу, 71)

Предупреждения: Насри, Меркадо — Бруно Сориано, Гаспар

На 49-й минуте не реализовал пенальти Насри (вратарь)