Испания

Защитник Тэо Эрнандес не сыграет против хихонского Спортинга из-за проделок его брата Лукаса, который выступает за Атлетико.

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес на днях избил девушку, и завтра ему предстоит предстать перед судом.

Его брат Тэо, который на правах аренды выступает за Алавес, не попал в заявку басков на сегодняшний матч против Спортинга из-за этого конфликта.

"Тэо очень сосредоточен на своей работе", — заявил тренер Алавеса Маурисио Пеллегрино.

"Знаю Тэо в очень хорошем свете, но эту ситуацию комментировать не могу. Надеюсь, всё решится наилучшим образом", — сказал тренер.

Тэо является одним из ключевых фланговых игроков Алавеса. На его счету 17 матчей в Примере.