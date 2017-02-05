Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара получил повреждение в матче против Атлетика (3:0).
L'Equipe
05 февраля 2017, 15:32
Во вчерашнем поединке Рафинья получил удар коленом в лицо, вследствие чего сломал нос и получил рассечение.
В клубе уже сказали, что пока не знают, когда бразилец сможет вернуться в игру. Всё будет зависеть от эволюции травмы.
Вполне возможно, что не сможет Рафинья сыграть против Атлетико во вторник в Кубке Короля.
23-летний полузащитник в этом сезоне сыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 6 голов.