Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара получил повреждение в матче против Атлетика (3:0).

Во вчерашнем поединке Рафинья получил удар коленом в лицо, вследствие чего сломал нос и получил рассечение.

В клубе уже сказали, что пока не знают, когда бразилец сможет вернуться в игру. Всё будет зависеть от эволюции травмы.

Вполне возможно, что не сможет Рафинья сыграть против Атлетико во вторник в Кубке Короля.

23-летний полузащитник в этом сезоне сыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 6 голов.



