Испания

Алавес смог увезти три очка из Хихона, забив 4 гола в ворота Куэльяра.

Алавес явно успешнее выступает в этом сезоне, нежели Спортинг, и уже на старте поединка начал доказывать свой класс. Забить удалось гостям уже в одной из первых контратак. Катаи убежал вместе с Собрино и вывел того на свидание с вратарем. Рубен буллит реализовал.

Спортинг пытался создавать моменты в первом тайме, но во втором дела у хозяев пошли еще хуже. На 55-й минуте Мере сфолил на Вигарае в штрафной, а Кристиан Сантос реализовал 11-метровый. Через 10 минут уже Аморебьета снес Дэйверсона, а с точки точно пробил Эдгар Мендес.

От разгрома спас хихонцев Траоре. Касес слева подал в штрафную, Траоре за спиной проспали защитники, а тот с близкой дистанции расстрелял вратаря. Но очень быстро Алексис ударом головой снова увеличил разрыв.

Точку в матче поставил Карлос Кастро. Он разобрался в штрафной с оппонентами и забил второй гол для своей команды.

Football.ua

Спортинг Х – Алавес 2:4

Голы: Ласина Траоре, 84, Карлос Кастро, 90 – Собрино, 10, Кристиан Сантос, 58 (с пенальти), Эдгар Мендес, 70 (с пенальти), Алексис, 85

Спортинг: Куэльяр – Лильо, Мере, Аморебьета, Канелья (Ласина Траоре, 70) – Весга, Касес – Афиф (Бурги, 46), Кармона, Исма Лопес – Чоп (Карлос Кастро, 62)

Алавес: Пачеко – Вигарай, Алексис, Феддал, Рауль Гарсия – Даниэль Торрес, Крстичич – Катаи (Оскар Ромеро, 66), Собрино (Ману Гарсия, 80), Эдгар Мендес – Кристиан Сантос (Дэйверсон, 67)

Предупреждения: Весга, Афиф, Аморебьета, Куэльяр, Кармона, Касес, Ласина Траоре – Катаи, Крстичич, Кристиан Сантос