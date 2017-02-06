Испания

Поединок между Валенсией и Реалом, который должен был состояться еще в декабре, будет сыгран 22 февраля.

Напомним, матч Валенсия — Реал, который должен был быть сыгран в декабре 2016 года, был перенесен из-за участия Сливочных на клубном чемпионате мира.

Как информирует AS, поединок состоится 22 февраля. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

На данный момент Реал с 46-ю очками располагается на 1-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея при этом два матча в запасе.

Валенсия, в свою очередь, с 19-ю баллами занимает 16-ю строчку.