Испания

Нападающий Барселоны Неймар признался, что его несколько расстраивает невысокая результативность в нынешней кампании, однако он не делает из этого трагедию.

В нынешнем сезоне на счету Неймара лишь 9 голов во всех турнирах за Барселону. При этом за 2 предыдущих сезона бразилец наколотил 70 мячей в футболке каталонцев.

При этом Неймар отдал 17 голевых передач во всех турнирах, в том числе – 7 в Лиге чемпионов (лучший показатель в этом турнире).

"Сложно, когда ты не забиваешь. Особенно, если ты форвард – ведь ожидания тогда выше", — заявил Неймар.

"Так что да, моя голевая засуха волнует меня, но это не главная моя забота. Я концентрируюсь на победах, а забиваю я сам или мои товарищи по команде – не так важно".

"Когда победа уже в наших руках – тогда я начинаю думать о том, чтобы прервать свою безголевую серию – но не скажу, что я на этом зациклен!"