Испания

Греческий нападающий Георгиос Самарас вскоре подпишет контракт с Сарагосой до конца сезона.

Экс-нападающий Ман Сити, Селтика и ряда других клубов Георгиос Самарас сейчас пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом грека был Райо из Оклахомы, выступающий в NASL – североамериканской футбольной лиге, рангом ниже MLS.

Ранее слухи связывали Самараса с переходом в Нью-Йорк Космос.

Сарагоса сейчас занимает 12-е место с Сегунде. Тем не менее, команда лишь на 4 пункта отстает от зоны плей-офф, дающего право побороться за выход в Ла Лигу.

Сарагоса подтвердила, что в ближайшее время заключит контракт с Самарасом. Грек подпишет контракт до конца нынешней кампании.