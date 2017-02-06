Испания

Форвард Реала Альваро Мората намерен будущим летом сменить клубную прописку.

Напомним, недавно появилась информация, что Мората крайне недоволен своим текущим положением и намерен сменить клубную прописку.

Была информация, что Альваро не хочет оставаться в Реале, пока командой руководит Зинедин Зидан. Также в прессе ходили слухи об интересе к испанцу со стороны Ювентуса и Челси.

Как сообщает Daily Telegraph, сам Мората надеется, что летом он перейдет в Челси. Согласно источнику, об этом нападающий сообщил своим друзьям.

В Челси Мората может заменить Диего Косту, который всерьез подумывает об уходе из клуба.

В текущем сезоне 24-летний Мората провел за бланкос 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.