Форвард Реала Альваро Мората намерен будущим летом сменить клубную прописку.
АЛЬВАРО МОРАТА, REALMADRID.COM
06 февраля 2017, 18:35
Напомним, недавно появилась информация, что Мората крайне недоволен своим текущим положением и намерен сменить клубную прописку.
Была информация, что Альваро не хочет оставаться в Реале, пока командой руководит Зинедин Зидан. Также в прессе ходили слухи об интересе к испанцу со стороны Ювентуса и Челси.
Как сообщает Daily Telegraph, сам Мората надеется, что летом он перейдет в Челси. Согласно источнику, об этом нападающий сообщил своим друзьям.
В Челси Мората может заменить Диего Косту, который всерьез подумывает об уходе из клуба.
В текущем сезоне 24-летний Мората провел за бланкос 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.