Испания

Камерунский полузащитник Рауль Лоэ сменил катарский Аль Саилия на Осасуну.

О подписании сообщает пресс-служба клуба. Контракт камерунец заключил до конца текущего сезона.

Высокий (192 см) опорный хав расторг контракт со своим клубом на прошлой неделе.

По этой причине он смог заключить сделку с Осасусной на правах свободного агента.

Лоэ уже выступал за Осасуну с 2011 по 2015 годы.

В текущем чемпионате Рауль сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

Также на счету 28-летнего африканца 12 матчей за сборную Камеруна. На последнем Кубке Африки Лоэ не играл.