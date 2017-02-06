Камерунский полузащитник Рауль Лоэ сменил катарский Аль Саилия на Осасуну.
ФК Осасуна
06 февраля 2017, 19:16
О подписании сообщает пресс-служба клуба. Контракт камерунец заключил до конца текущего сезона.
Высокий (192 см) опорный хав расторг контракт со своим клубом на прошлой неделе.
По этой причине он смог заключить сделку с Осасусной на правах свободного агента.
Лоэ уже выступал за Осасуну с 2011 по 2015 годы.
В текущем чемпионате Рауль сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
Также на счету 28-летнего африканца 12 матчей за сборную Камеруна. На последнем Кубке Африки Лоэ не играл.