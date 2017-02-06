Испания

Вратарь Галактикос Кейлор Навас прокомментировал недовольство болельщиков по отношению к форварду мадридцев Криштиану Роналду.

Перед матчем 20-го тура Ла Лиги между столичным Реалом и Реал Сосьедадом болельщики хозяев поля освистали Криштиану Роналду. Это было связано с негодованием фанатов от блеклой игры Галактикос, которую они демонстрировали в последних матчах (3 поражения в последних 4 играх и вылет из кубка Испании от Сельты). Подверглись критике и другие игроки, но больше всех досталось именно Роналду. Некоторые фанаты потребовали от руководства команды продать игрока в Китай.

Толпу не успокоило даже то, что Реал победил 3:0, а сам Роналду забил гол и ассистировал партнерам. Напряжение между игроком и болельщиками впервые возникло еще на стадии группового этапа Лиги Чемпионов, когда в матче против Боруссии Д (2:2) во время одной из неудачных атак, болельщики начали посвистывать в сторону Роналду. Он подошел к трибуне и попытался их успокоить, но это еще больше разозлило торсиду. Сейчас же, в свете последних неудач, негодование фанатов вылилось в новую волну критики.

"Роналду очень любит и ценит поддержку болельщиков. Он все это больно воспринимает и ему не нравится весь гул и свист, который ему устроили перед матчем. Он отдает все силы на поле и понимает, что нужно делать для победы. Мы вошли в черную полосу, такое случается с каждой командой. Болельщикам нужно набраться терпения и объединиться с игроками, чтобы вместе преодолеть трудности", — сказал Кейлор Навас.

Очевидно, что болельщики клуба привыкли к громким победам и граду голов от своих любимцев. Малейшая пробуксовка в игре команды воспринимается крайне негативно. Естественной выглядит ситуация, когда фанаты пытаются найти козла отпущения, коим стал Роналду.