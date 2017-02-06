Защитник Барселоны Жерар Пике уже восстановился после повреждения.
Presse Sport
06 февраля 2017, 20:14
В недавнем поединке против Атлетика (3:0) Пике был заменен из-за мышечного спазма.
Было опасение, что лидер защиты каталонцев не успеет восстановиться к завтрашнему матчу Кубка Короля против Атлетико.
Тем не менее, уже сегодня Пике вернулся к тренировкам. Об этом сообщил тренер блаугранас Луис Энрике, добавив, что завтра он еще точно проверит, готов ли Жерар играть.
Напомним, что в первом матче против Атлетико в Мадриде Барса победила со счетом 2:1.