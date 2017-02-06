Испания

Вратарь Сельты Рубен Бланко и форвард Клаудио Бовю близки к возвращению.

Французский вингер Бовю уже несколько недель тренируется вместе с командой, но врачи пока не уверены, сможет ли он сыграть в официальном матче.

Напомним, Клаудио не играет с апреля прошлого года, когда повредил ахилл.

У вратаря Бланко мышечная травма, которую он получил 20 января. Ожидалось, что он восстановится через 3 недели. Пока что Рубен идет точно по графику выздоровления.

Напомним, что 16 и 23 февраля Сельта сыграет в 1/16 Лиги Европы с Шахтером.