Защитник Малаги Велигтон теперь будет тренировать Анчоусов.
ФК Малага
06 февраля 2017, 21:32
37-летний бразилец, который расторг в январе контракт с Малагой и мог искать новое место работы, всё же останется на Ла Росаледе.
Официальный сайт анчоусов сообщает, что Велигтон вошел в тренерский штаб первой команды.
Велигтон будет работать под началом главного тренера Марсело Ромеро и станет техническим помощником.
Ветеран выступает за Малагу с 2007 года, поднявшись вместе с коллективом из Сегунды. На его счету около 300 матчей за Анчоусов.