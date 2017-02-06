Испания

Защитник Малаги Велигтон теперь будет тренировать Анчоусов.

37-летний бразилец, который расторг в январе контракт с Малагой и мог искать новое место работы, всё же останется на Ла Росаледе.

Официальный сайт анчоусов сообщает, что Велигтон вошел в тренерский штаб первой команды.

Велигтон будет работать под началом главного тренера Марсело Ромеро и станет техническим помощником.

Ветеран выступает за Малагу с 2007 года, поднявшись вместе с коллективом из Сегунды. На его счету около 300 матчей за Анчоусов.